Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» только в кассах.

«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», - говорится в сообщении.

Матч  «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта и начнется в 21:00 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Болельщики «Ростова» будут выдавать англичанам пледы на стадионеБолельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» хотят показать гостеприимное отношение к болельщикам английского клуба и провести акцию Gentlefan.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью «Советскому спорту».Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Корреспонденты «Советского спорта» встретил английскую команду в южной столице.«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, команду встречало около 400 болельщиков (фото)«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, где в четверг состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы.Двенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиДвенадцатый игрок? И это вовсе не болельщикиВ ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)В ворота «Спартака» ошибочно поставили пенальти. Доказательство (видео)Разбираем эпизод с назначенным пенальти в матче «Краснодар» – «Спартак» (2:2).«Ростов»: Сожалеем, что не каждый болельщик команды сможет попасть матч с «МЮ»«Ростов» выступил с заявлением по поводу продажи билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 годаНа сайте stadiumdb.com проходит конкурс лучших стадионов 2016 года. Третье место в этом рейтинге занял стадион «Краснодара».Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»Репортаж корреспондента из Ростова-на-Дону, куда вот-вот прибудут звезды мирового футбола.Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Руни и Швайнштайгер не полетели на матч Лиги Европы с «Ростовом»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не полетел с командой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об сообщается на официальном сайте английской команды.Кристиан Нобоа: Главное – не позволить «МЮ» забить в первом матчеПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»Президент Федерации футбола Ставропольского края - о гибели брата полузащитника «Динамо» из Ставрополя.А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаА разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаЭпизод с участием Федора Смолова в матче «Краснодар» - «Спартак» потряс хоккейного обозревателя «Советского спорта».Александр Бубнов: «Краснодару» ни в коем случае нельзя было терять Ари и АхмедоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о кадровых потерях «Краснодара» в зимнее межсезонье.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третийПосле 18-го тура «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 30158 человек.Матч «Краснодар» – «Спартак» стал самым посещаемым в 18-м туреМатчи 18-го тура премьер-лиги посетили 98893 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12362 человека. Стадионы заполнились на 58%.Тушенка, трагедия, детекторы лжи. «Спартак» – «Краснодар». ПослесловиеТушенка, трагедия, детекторы лжи. «Спартак» – «Краснодар». ПослесловиеСпецкор «Советского спорта» промониторил столицу Кубани после матча «Краснодар» – «Спартак» и убедился: город стал еще футбольнее.
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
Бокс
Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью
MMA
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211
MMA
Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Конькобежный спорт
День в истории. Лидии Скобликовой исполнилось 78 лет
Фигурное катание
День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
все новости
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости