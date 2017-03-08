«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах
«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам
команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты»
только в кассах.
«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты,
выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут
аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не
пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах
стадиона ФК «Краснодар», - говорится в сообщении.
Матч «Краснодар»
- «Сельта» состоится 16 марта и начнется в 21:00 по Москве.
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