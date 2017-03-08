«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах

«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» только в кассах.

«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», - говорится в сообщении.

Матч «Краснодар» - «Сельта» состоится 16 марта и начнется в 21:00 по Москве.