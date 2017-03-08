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День в истории. Султану Ибрагимову исполнилось 42 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения российский боксер-профессионал Султан Ахмед Ибрагимов. Ему исполнилось 42 года.

Сутлан Ибрагимов выступал в тяжелом весе. Провел 24 боя на профессиональном ринге, 22 раз победил (17 – нокаутом), один раз уступил и еще однажды свел бой вничью. В 2007 году он победил американца Шеннона Бриггса и стал чемпионом мира по версии WBO, а затем защитил титул в поединке с Эвандером Холифилдом. В 2008 году он потерпел поражение в поединке с Владимиром Кличко, после чего завершил карьеру.

В период выступлений в любительском боксе Ибрагимов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2000 в Сиднее, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.

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