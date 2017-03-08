День в истории. Султану Ибрагимову исполнилось 42 года
Сегодня
отмечает день рождения российский боксер-профессионал Султан Ахмед Ибрагимов.
Ему исполнилось 42 года.
Сутлан
Ибрагимов выступал в тяжелом весе. Провел 24 боя на профессиональном ринге, 22 раз
победил (17 – нокаутом), один раз уступил и еще однажды свел бой вничью. В 2007
году он победил американца Шеннона Бриггса и стал чемпионом мира по версии WBO, а затем защитил титул в поединке с Эвандером Холифилдом. В 2008 году
он потерпел поражение в поединке с Владимиром Кличко, после чего завершил
карьеру.
В период
выступлений в любительском боксе Ибрагимов завоевал серебряную медаль на
Олимпиаде-2000 в Сиднее, а также становился серебряным и бронзовым призером
чемпионата мира.
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