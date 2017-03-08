Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Американский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Бен Ротвелл провалил допинг-тестирование.

Американское Антидопинговое Агентство (USADA) уведомило спортсмена об этом. На данный момент комиссия проверяет анализы Ротвелла. На чем именно попался Бен, как обычно, не сообщается.

«Хотел бы воспользоваться возможностью сообщить, что сейчас я нахожусь на лечении под наблюдением врача. Собираюсь доказать, что я не обманывал и не собираюсь. Официального приговора еще не было, поэтому придержите свои мысли при себе», - сказал Ротвелл.

Бен Ротвелл за свою карьеру провел 46 поединков, в которых одержал 36 побед и потерпел десять поражений. В 2013 году у него уже находили допинг. У него был превышен уровень тестостерона в организме. Тогда он был дисквалифицирован на девять месяцев.

Напомним, что он должен был провести бой против бразильца Фабрисио Вердума 13 мая на турнире UFC 211.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.Девушка дня. Самая опасная леди мирового ММА Джоанна ЕджейчикДевушка дня. Самая опасная леди мирового ММА Джоанна ЕджейчикСпортсменка из Польши занимает первое место в рейтинге лучших девушек-бойцов ММА вне весовых категорий.Промоушен Fight Nights представил промо-ролик боя Эномото – Алексахин11 марта в Брянске состоится турнир Fight Nights Global 61, в главном поединке которого россиянин Николай Алексахин (18-5) проведет бой против швейцарца Эсубея Эномото (16-8).Бой Роналдо Соуза – Роберт Уиттакер состоится на UFC on FOX 24Еще один важный поединок добавлен в кард UFC on FOX 24. Один из основных претендентов на титул чемпиона UFC в среднем весе Роналдо «Жакаре» Соуза встретится с Робертом Уиттакером.Мальдонадо может подраться с Крыловым в Fight NightsУкраинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который недавно покинул UFC, свой следующий поединок может провести против бразильца Фабио Мальдонадо.ВИДЕО ДНЯ: Монсон дарит цветы российским женщинамАмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон обрадовал нескольких российских женщин, поздравив их с Международным женским днем.Россиянка Милана Дудиева подписана в Invicta FCРоссиянка Милана Дудиева, которая недавно была уволена из UFC, подписала контракт с американским промоушеном Invicta FC. Детали соглашения не разглашаются.Бывший боец UFC Альберт Туменов теперь будет драться в ACBРоссийский боец смешанного стиля полусредней весовой категории Альберт Туменов отказался подписывать новый контракт с UFC и теперь будет выступать в российском промоушене ACB.Тони Фергюсон: Хабиб за пару дней до боя ел тирамису. Это непрофессиональноТони Фергюсон: Хабиб за пару дней до боя ел тирамису. Это непрофессиональноАмериканец дал интервью после сорванного боя с Хабибом Нурмагомедовым.Гога Шаматава: На Хабибе нет вины за отмену боя с ФергюсономГога Шаматава: На Хабибе нет вины за отмену боя с ФергюсономЧемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава 18 марта проведет первую защиту титула чемпиона Европы.Алексей Яценко: Состав участников проекта Prime Selection2017 очень сильный18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта Prime Selection-2017, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная Ассоциация Бойцовских Ассоциаций Prime Fight Pro» .Абдулманап Нурмагомедов: Вина за все произошедшее лежит на самом ХабибеАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену его боя с Тони Фергюсоном.Флойд Мэйвезер: На месте Макгрегора я позволил бы надрать себе зад за большие деньгиЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший надеется на то, что его поединок со знаменитым бойцом ММА Конором Макгрегором все же состоится.Хабиб Нурмагомедов: Я всех подвел и хочу извиниться за сорванный бойРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками за отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном.Джонсон проведет бой против РейсаЧемпион наилегчайшей весовой категории UFC Деметриус Джонсон узнал своего следующего соперника. Об этом сообщает UFC News Alerts.Хант получил перелом в поединке с ОверимомМарк Хант был нокаутирован Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC 209. Позднее проигравший сообщил, что он вдобавок получил перелом большеберцоой кости.Фергюсон получил деньги за отмененный бой с НурмагомедовымНесмотря на отмену боя против Хабиба Нурмагомедова, боец UFC Тони Фергюсон получил причитающийся ему гонорар. Об этом сообщает MMAJunkie.Экс-боец Bellator Дженкинс подписал контракт с ACBБывший боец Bellator американец Бубба Дженкинс подписал контракт с ACB и проведет свой первый бой в лиге против Али Багова на турнира ACB 54.Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий!Американский боец ММА Конор Макгрегор вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFCРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов, который выступает в полусреднем дивизионе UFC, может покинуть организацию.
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
Бокс
Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью
MMA
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211
MMA
Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
Конькобежный спорт
День в истории. Лидии Скобликовой исполнилось 78 лет
Фигурное катание
День в истории. Алексею Мишину исполнилось 76 лет
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски
Хоккей
«Монреаль» в овертайме обыграл «Ванкувер», Марков отдал голевую передачу
все новости
Фабрисио Вердум
Фабрисио Вердумвсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства