Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва

Американский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Бен Ротвелл провалил допинг-тестирование.

Американское Антидопинговое Агентство (USADA) уведомило спортсмена об этом. На данный момент комиссия проверяет анализы Ротвелла. На чем именно попался Бен, как обычно, не сообщается.

«Хотел бы воспользоваться возможностью сообщить, что сейчас я нахожусь на лечении под наблюдением врача. Собираюсь доказать, что я не обманывал и не собираюсь. Официального приговора еще не было, поэтому придержите свои мысли при себе», - сказал Ротвелл.

Бен Ротвелл за свою карьеру провел 46 поединков, в которых одержал 36 побед и потерпел десять поражений. В 2013 году у него уже находили допинг. У него был превышен уровень тестостерона в организме. Тогда он был дисквалифицирован на девять месяцев.

Напомним, что он должен был провести бой против бразильца Фабрисио Вердума 13 мая на турнире UFC 211.