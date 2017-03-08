День в истории. Петре Квитовой исполнилось 27 лет
Сегодня
отмечает день рождения известная чешская теннисистка Петра Квитова. Ей
исполнилось 27 лет.
В активе
Квитовой два титула победительницы Уимблдона в одиночном разряде. Всего она
выиграла 19 турниров WTA. Наивысшая позиция в рейтинге WTA – вторая
(в 2011 году). Бронзовый призер Олимпиады-2016 в одиночном разряде.
Также
Квитова в составе сборной Чехии пять раз выигрывала Кубок Федерации и один раз –
Кубок Хопмана.
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