День в истории. Петре Квитовой исполнилось 27 лет

Сегодня отмечает день рождения известная чешская теннисистка Петра Квитова. Ей исполнилось 27 лет.

В активе Квитовой два титула победительницы Уимблдона в одиночном разряде. Всего она выиграла 19 турниров WTA. Наивысшая позиция в рейтинге WTA – вторая (в 2011 году). Бронзовый призер Олимпиады-2016 в одиночном разряде.

Также Квитова в составе сборной Чехии пять раз выигрывала Кубок Федерации и один раз – Кубок Хопмана.