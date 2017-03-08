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Болельщики «Ростова» будут выдавать англичанам пледы на стадионе

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Болельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» хотят показать гостеприимное отношение к болельщикам английского клуба и провести акцию Gentlefan.

«Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того чтобы они не замёрзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях! 

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие — чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное — развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждём! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!» - говорится в сообщении болельщиков «Ростова» «Вконтакте».

Игра состоится завтра в 21:00 мск. Ответный матч пройдет 16 марта в Англии.  

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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