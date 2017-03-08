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Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211

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Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211.

Его соперником станет Дастин Порье.

Напомним, что в своем последнем бою Альварес проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору и потерял пояс чемпиона. Порье в последнем поединке победил Джима Миллера решением судей.

Также в рамках этого же шоу был объявлен поединок в легчайшем весе между Генри Седжудо и Серджио Пэттисом.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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