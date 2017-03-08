Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью

Британский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй заявил, что не собирается завершать карьеру после поражения от Тони Белью.

Напомним, что Хэй перенес операцию на ахилловом сухожилии после боя. Спортсмен сообщил, что операция прошла успешно.

«Несомненно, я вернусь на ринг. Никогда не был так уверен в этом, как сейчас. Я должен биться, и я буду биться. Другим спортсменам нужно шесть-девять месяцев, чтобы восстановиться после такого повреждения, но я в хорошей форме, я веду здоровый образ жизни и с нетерпением жду возвращения», - цитирует Хэя ВВС.

Ранее Тони Белью не исключил, что может завершить карьеру после победы над Дэвидом.

«Я не рассчитывал, что проиграю этот бой. Если Тони завершит карьеру (надеюсь, что этого не будет), я продолжу свой путь к титулу чемпиона мира в тяжелом весе. Но честнее всего перед болельщиками было бы провести повторный бой против парня, который победил меня.

Если этого не случится, то я найду способ вновь побороться за чемпионский титул. Но я верю, что он после первого боя он захочет вновь выйти на ринг против меня», - добавил Хэй.

На хромой козе – в элиту. Как Дэвид Хэй провалил свое возвращение