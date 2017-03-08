«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
«Зенит» рассматривает Сергея Семака и Владислава Радимова в качестве возможной замены нынешнего тренера команды Мирчи Луческу, сообщает АБН со ссылкой на источник, близкий к руководству петербургского клуба.
Источник отметил, что румынский наставник, несмотря на вылет из еврокубков и кубка страны, доработает до конца сезона.
Нынешний тренер «Уфы» Семак уже возглавлял петербургскую команду. Под его руководством в 2014 году «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0-1 и выиграл в гостях у дортмундской «Боруссии» со счетом 2-1. Владислав Радимов ныне возглавляет команду «Зенит-2». Его подопечные после 24 туров занимают 11 место в турнирной таблице футбольной национальной лиги.
Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» летом хочет сделать предложение экс-тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.