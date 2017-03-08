Федор Климов: Наша цель - выиграть чемпионат мира

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбой, рассказал, что планирует выиграть чемпионат мира в 2017 году.

- Цель у нас одна – выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми (2018 года), от которого многое будет зависеть. Размениваться не стоит, - сказал Климов в интервью «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.