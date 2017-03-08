Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень- : -Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик- : -Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Климов: Наша цель - выиграть чемпионат мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбой, рассказал, что планирует выиграть чемпионат мира в 2017 году.

- Цель у нас одна – выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми (2018 года), от которого многое будет зависеть. Размениваться не стоит, - сказал Климов в интервью «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Радионова: Не теряю надежды выступить на ЧМ в ХельсинкиРоссийская фигуристка Елена Радионова рассказала, что не теряет надежды попасть на чемпионат мира в Хельсинки (Финляндия).Олег Васильев: Я не понял оценки Столбовой и Климова за компоненты произвольной программыОлимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев подвел итоги соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Чехии.Людмила Великова:Тарасова и Морозов – находка, но у них нет «химии», как у Столбовой и КлимоваЗаслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.Илья Авербух: Столбова и Климов еще скажут свое слово на чемпионате мираТренер и хореограф Илья Авербух считает, что фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира.Золото на обезболивающихЗолото на обезболивающихЕвгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании через неделю после страшного падения на тренировке.Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате ЕвропыРоссийские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве.«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате Европы«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате ЕвропыРоссийские триумфаторы финала Гран-при в Марселе близки к тому, чтобы завоевать в Остраве золото второго подряд престижнейшего турнира.Федор Климов: Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости, отдыхал ты или был травмированЧемпион олимпийских командных соревнований, серебряный медалист Игр в Сочи в парном катании Федор Климов, занимающий в паре с Ксенией Столбовой четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы, заявил, что грубой ошибке в короткой программе не может быть никаких оправданий.Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве.Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахЗолотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахВ среду в Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Рассказываем, кто будет претендовать на медали и почему.Внимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыВнимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортХватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спортОбозреватель «Советского спорта» - о вбросе итальянского издания о допинге российских фигуристов на Олимпиаде в Сочи.Михаил Коляда: На чемпионате Европы и мира постараюсь превзойти свой прошлогодний результатЧемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал о своих планах на чемпионаты Европы и мира.Федор Климов: После завершения карьеры не исключаю варианта работы тренеромОлимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры.Федор Климов: Пока Столбова восстанавливалась, я вообще не знал, будем ли мы продолжать или нетОлимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал, как проводил свое время, пока его партнерша по паре Ксения Столбова восстанавливалась от травмы ноги.Федор Климов: Программа о депрессии – это про насФедор Климов: Программа о депрессии – это про насЗолотой и серебряный медалист Олимпиады в Сочи, выступающий в паре с Ксенией Столбовой - о победе на чемпионате России.Ксения Столбова: Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым за поддержкуРоссийская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поблагодарила за поддержку на чемпионате России в Челябинске, где пара стала чемпионами.Нина Мозер: Я очень довольна своими фигуристами, выигравшими все медали в парах на ЧРЗаслуженный тренер России Нина Мозер призналась, что очень довольна своими подопечными, занявшими все три призовых места на пьедестале на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.Мелкое хулиганство. Как Медведева специально нарушила правила фигурного катанияМелкое хулиганство. Как Медведева специально нарушила правила фигурного катанияКорреспондент «Советского спорта» – о третьем дне чемпионата России в Челябинске, который ознаменовался исполнением нелегального элемента.Ксения Столбова и Федор Климов: Было много ошибок, но зато знаем, что надо исправлятьПобедители олимпийского командного турнира Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, выигравшие чемпионат России в парном катании, заявили, что допустили много ошибок в произвольной программе, но в этом есть плюс — осознание того, над чем работать дальше.
Главные новости
Футбол
«МЮ» в Ростове, «Реал» и «Бавария» в 1/4 финала ЛЧ, три шайбы россиян и 33 сэйва Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»
Бокс
Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии
MMA
Янькова проведет бой в Bellator в апреле
Футбол
Александр Бубнов: Шансы на проход «Барсы» в 1/4 финала Лиги чемпионов только 10 %
Футбол
«Зенит» рассматривает Семака и Радимова в качестве замены Луческу
Бокс
Хэй не собирается завершать карьеру и хочет реванша с Белью
MMA
Альварес проведет бой с Порье на турнире UFC 211
MMA
Ротвелла подозревают в употреблении допинга, бой против Вердума на грани срыва
Хоккей
Бобровский - первая звезда дня в НХЛ
все новости
Ксения Столбова
Ксения Столбовавсе новости
Федор Климов
Федор Климоввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости