Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ГИБДД поздравил жительниц Екатеринбурга с 8 марта (фото)

Замбийский полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу поздравил екатеринбурженок с 8 марта. Об этом сообщает Znak.com.

Сообщается, что перед Международным женским днем сотрудники седьмой роты ДПС ГИБДД Екатеринбурга останавливали только автомобили, которыми управляют женщины. После этого инспекторы вместе с Лунгу поздравляли женщин с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику.

«Мне приятно было поздравить девушек, к тому же они совсем не пугались, что их останавливают инспекторы. Завтра я тоже буду поздравлять с 8 Марта, но уже своих самых близких — жену и дочек. Наверно, сходим в ресторан после тренировки. Что буду дарить — секрет», — сказал Лунгу.