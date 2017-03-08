На Урале потратили семь миллионов рублей на бракованные лыжные шапочки
Семь миллионов рублей было потрачено из бюджета Свердловской области на
покупку спортивных шапочек для забега «Лыжня России-2017». Об
этом сообщает «Собеседник».
Также сообщается, что шапочки оказались бракованными. «ветные полоски на них – белая, синяя и красная, соответствующие цветам российского триколора – были перепутаны местами и превратились во флаг Голландии.
Кроме того,
отмечается, что в прошлом году Федерация настольного тенниса Свердловской
области просила 300 000 рублей, чтобы вывезти свердловскую команду на
Кубок России в Сочи, но получила отказ.
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