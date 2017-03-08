На Урале потратили семь миллионов рублей на бракованные лыжные шапочки

Семь миллионов рублей было потрачено из бюджета Свердловской области на покупку спортивных шапочек для забега «Лыжня России-2017». Об этом сообщает «Собеседник».

Также сообщается, что шапочки оказались бракованными. «ветные полоски на них – белая, синяя и красная, соответствующие цветам российского триколора – были перепутаны местами и превратились во флаг Голландии.

Кроме того, отмечается, что в прошлом году Федерация настольного тенниса Свердловской области просила 300 000 рублей, чтобы вывезти свердловскую команду на Кубок России в Сочи, но получила отказ.





