Александр Бубнов: Шансы на проход «Барсы» в 1/4 финала Лиги чемпионов только 10 %

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ».

Первая игра завершилась в пользу французского клуба со счетом 4:0.

– Луис Суарес перед этим матчем сказал, что если «Барселоне» удастся забить два гола в первом тайме, «ПСЖ» начнет психологически трясти. Последние две игры каталонцы уверенно выиграли у «Спортинга» (6:1) и «Сельты» (5:0). В этих матчах они отрабатывали действия перед ответной игрой с «ПСЖ», но сравнивать уровень разгромленных соперников с парижанами нельзя. Поэтому шансы на проход у «Барсы» только 10 процентов, а не 50. Не стоит забывать и о судейском факторе: ошибется арбитр два раза в пользу хозяев, и ситуация будет уже совсем иной. Хотя мне бы не хотелось, чтобы действия судьи повлияли на исход встречи. Сейчас все говорят о закате эпохи «Барселоны», но если каталонцам удастся пройти «ПСЖ», разговоры будут совсем другие. К тому же даже Зидан говорит, что никакого серьезного кризиса в игре «Барсы» он не видит, - цитирует Бубнов Sportbox.

Напомним, что ответная игра состоится сегодня в 22:45 мск в Испании. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.