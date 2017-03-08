Ирина Шадрина: Знакомство с Игнашевичем и Василием Березуцким приятно удивило меня

Телеведущая Ирина Шадрина рассказала о футболистах, которые ее приятно удивили в жизни.

– Таких много. Но действительно успешные игроки, даже в наше стране – далеко не глупые ребята. Если вы хотите живые примеры, то это Сергей Игнашевич. Человек, которого нельзя назвать необразованным, не начитанным. Человек, обладающий прекрасным вкусом. И, конечно, Вася Березуцкий. Человек с отличным чувством юмора, острый на язык. Дело-то не в футболе, не он делает людей глупыми или ущербными, - цитирует Шадрину «Бизнес Online».

Напомним, что Шадрина работала телеведущей на каналах «Россия 2» и «Матч ТВ».