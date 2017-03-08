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Уэстбрук повторил рекорд результативности «Оклахомы», набрав 58 очков в матче с «Портлендом»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА «Оклахома» дома уступила «Портленду» - 121:126. В составе хозяев 58 очков набрал Рассел Уэстбрук.

Как сообщает RT, Рассел повторил рекорд команды по результативности за всю историю выступлений в НБА за один матч. В сезоне 1973/74 аналогичное количество очков в одном из матчей набрал Фред Браун. Тогда «Оклахома» выступала под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Уэстбрук оформил в течение сезона-2016/17 30 трипл-даблов, набирая в среднем за игру 31,7 очка, 10,6 подбора и 10 передач.

Матч

Оклахома - Портленд - 121:126

Место и дата

08 марта 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

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