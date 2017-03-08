Уэстбрук повторил рекорд результативности «Оклахомы», набрав 58 очков в матче с «Портлендом»
Минувшей
ночью в регулярном чемпионате НБА «Оклахома» дома уступила «Портленду» -
121:126. В составе хозяев 58 очков набрал Рассел Уэстбрук.
Как
сообщает RT, Рассел повторил рекорд команды по
результативности за всю историю выступлений в НБА за один матч. В сезоне 1973/74
аналогичное количество очков в одном из матчей набрал Фред Браун. Тогда «Оклахома»
выступала под названием «Сиэтл Суперсоникс».
Уэстбрук оформил в течение сезона-2016/17 30 трипл-даблов, набирая в среднем за игру 31,7 очка, 10,6 подбора и 10 передач.
Матч
Место и дата
08 марта 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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