«Шапекоэнсе» одержал победу в первом матче в Кубке Либертадорес
Футболисты «Шапекоэнсе» одержали победу в матче в рамках Кубка Либертадорес, обыграв в гостях венесуэльскую «Сулию».
Встреча завершилась со счетом 2:1. Эта победа стала первой на международном уровне для «Шапекоэнсе» после авиакатастрофы.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, шестеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.
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