Тайсон Фьюри будет проводить бои по лицензии Боксерского союза Ирландии
Британский
боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри будет биться под эгидой Боксерского союза
Ирландии. Об этом сообщил сам спортсмен.
«Я буду
боксировать по лицензии Боксерского союза Ирландии. Не хочу иметь ничего общего
с BBBOFC
(Британским советом по контролю за боксом),
они только штрафуют меня», - написал Фьюри в своем твиттере.
Напомним, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее он лишился чемпионства из-за отказа проводить обязательную защиту, а затем был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
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