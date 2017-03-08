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Волков и Шестерикова заняли четвертое место в супермиксте на Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвертое место в супермиксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

Победу в эстафете праздновала норвежская сборная. Второе место завоевали шведы, тройку замкнули немцы.

Россияне трижды зашли на штрафные круги и использовали 13 дополнительных патронов.  

Кубок IBU

8-й этап

Отепя (Эстония)

Супермикст

1. Норвегия – 38.53,2 (0+11)

2. Швеция – +24,8 (2+14)

3. Германия – +50,3 (1+11)

4. Россия (Ольга Шестерикова, Алексей Волков) – +1.18,5 (3+13) 

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