Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L'Equipe, аргентинец накануне матча тренировался без ограничений и сможет принять участие в матче. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру из-за травмы.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.



