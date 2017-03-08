Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»
Полузащитник
«ПСЖ» Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует
L'Equipe, аргентинец накануне матча тренировался
без ограничений и сможет принять участие в матче. Ранее сообщалось, что он может
пропустить игру из-за травмы.
Матч «Барселона»
- «ПСЖ» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0.
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