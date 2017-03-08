Хоккеистка Анастасия Легкодух: Часто сталкиваюсь с непониманием со стороны окружающих

Хоккеистка Анастасия Легкодух из подмосковного «Торнадо» рассказала, как окружающие реагируют на ее профессию.

- Довольно часто сталкиваюсь с непониманием со стороны окружающих, но гораздо важнее, что у многих это вызывает восторг. Вспомните мультфильм «Мулан». Хрупкая девушка приходит в китайскую армию, чтобы защитить страну от вторжения гуннов. Мулан — единственная девушка среди мужчин, однако именно она ведет за собой воинов. Это вдохновляет. Этот мультфильм я советую посмотреть тем, кто считает хоккей неженским видом спорта, - цитирует Легкодух «Лента.Ру».

Легкодух является двукратной чемпионкой России.