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Хоккеистка Анастасия Легкодух: Часто сталкиваюсь с непониманием со стороны окружающих

Источник:  Лента.РуКомментарии

Хоккеистка Анастасия Легкодух из подмосковного «Торнадо» рассказала, как окружающие реагируют на ее профессию.

- Довольно часто сталкиваюсь с непониманием со стороны окружающих, но гораздо важнее, что у многих это вызывает восторг. Вспомните мультфильм «Мулан». Хрупкая девушка приходит в китайскую армию, чтобы защитить страну от вторжения гуннов. Мулан — единственная девушка среди мужчин, однако именно она ведет за собой воинов. Это вдохновляет. Этот мультфильм я советую посмотреть тем, кто считает хоккей неженским видом спорта, - цитирует Легкодух «Лента.Ру». 

Легкодух является двукратной чемпионкой России.  

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