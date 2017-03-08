Боб Арум: Хан не будет следующим соперником Пакьяо
Филиппинский боксер полусреднего веса, чемпион
мира по версии WBO Мэнни Пакьяо не будет проводить бой против Амира
Хана. Об этом заявил его промоутер Боб Арум.
«Сделка сорвалась. Мы ведем переговоры по бою с другим соперником, это не будет Хан. Он не будет следующим соперником Мэнни», - цитирует Арума ВВС. Напомним, что в предыдущем поединке 6 ноября 2016 года Пакьяо по очкам победил американца Джесси Варгаса и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.
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