Боб Арум: Хан не будет следующим соперником Пакьяо

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Бой Пакьяо – Хан перенесен на 20 мая Поединок между чемпионом мира WBO в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом состоится 20 мая, а не в апреле, как планировалось ранее.

Хуану Мануэлю Маркесу предлагают 70 млн $ за пятый бой с Пакьяо в Китае Экс-чемпиону мира в четырех весовых категориях мексиканцу Хуану Мануэлю Маркесу продолжают поступать заманчивые предложения по организации пятого поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинеца Мэнни Пакьяо Боб Арум сообщил, что боксер в июле может провести бой с россиянином Русланом Проводниковым.

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Мэнни Пакьяо сразится с Амиром Ханом 23 апреля Знаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо 23 апреля проведет поединок с серебряным медалистом Олимпиады-2004 в Афинах британцем Амиром Ханом.

Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке 38-летний чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах на будущее.

Василий Ломаченко: Мне интересен бой с Гарсией или Пакьяо. Первый более реален Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что он готов встретиться с Майки Гарсией и Мэнни Пакьяо.

Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника по следующему бою Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо предложил своим болельщикам выбрать ему соперника по бою.

Ломаченко хочет сразиться с Майки Гарсией Двукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко хотел бы провести поединок с американцем Майки Гарсией.

Ломаченко может провести в этом году три боя Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко.

Мэнни Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь для наркоторговцев, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Boxingscene.com.

Проводников в Москве может сразиться с Пакьяо или Брэдли Вадим Корнилов, менеджер Руслана Проводникова, прокомментировал информацию о том, что боксер может провести летом в российской столице бой против Мэнни Пакьяо.

Боб Арум: Маркес больше не выйдет на ринг с Пакьяо Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум больше не надеется организовать пятый поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и мексиканцем Хуаном Мануэлем Маркесом.

Хуан Мануэль Маркес: Я больше не выйду на ринг с Пакьяо, даже за 100 миллионов $ Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес не намерен проводить пятый поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб Арум Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном проведении поединка между популярным бойцом ММА Коннором Макгрегором и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо: Я человек, а не робот. Четыре боя за год – это просто невозможно Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не подтвердил информацию своего промоутера Боба Арума о том, что в 2017 году он выйдет на ринг четыре раза.