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Александр Бубнов: Гола в первом матче с «Боруссией» «Бенфике» для прохода в четвертьфинал может не хватить

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Бенфика».

- Учитывая атакующую манеру игры «Боруссии», гола в первом матче «Бенфике» для прохода в четвертьфинал может не хватить. Нужно будет забивать еще в Дортмунде – другого выхода нет. Возможности для этого наверняка будут, ведь хозяева большими силами вынуждены будут идти вперед. Мне нравится немецкий напористый стиль, за игрой таких команд как «Боруссия» всегда приятно наблюдать. От предстоящей игры жду зрелища, мы не должны увидеть в среду то, что видели в субботу в исполнении ЦСКА и «Зенита», - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что первый матч завершился победой «Бенфики» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет сегодня в 22:45 мск.  

Матч

Боруссия - Бенфика

Место и дата

08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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