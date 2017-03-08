«Енисей» и «Луч-Энергия» сыграли вничью
Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Луч-Энергией»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Енисей» набрал 38 очков и занимает четвертое
место. У «Луч-Энергии» 33 очка и восьмое место.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Енисей - Луч-Энергия - 0:0
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Харитонов, 62), Алиев, Ланин, Камеш, Семакин, Козлов (Самодин, 79), Саркисов (Малоян, 60)
Луч-Энергия: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Попов, Коломыц, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Машнев, Гордиенко (Носов, 70 Белоногов, 90), Столбовой (Джигкаев, 87)
Предупреждения:
Кичин, 22; Ланин, 27 - Насадюк, 42; Грицаенко, 67; Машнев, 84; Минич, 84
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
08 марта 11:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
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