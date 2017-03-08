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«Енисей» и «Луч-Энергия» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Луч-Энергией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Енисей» набрал 38 очков и занимает четвертое место. У «Луч-Энергии» 33 очка и восьмое место.

ФНЛ

25-й тур

Матч

Енисей - Луч-Энергия - 0:0

Состав

Енисей: Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Иванов (Харитонов, 62), Алиев, Ланин, Камеш, Семакин, Козлов (Самодин, 79), Саркисов (Малоян, 60)

Луч-Энергия: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Попов, Коломыц, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Машнев, Гордиенко (Носов, 70 Белоногов, 90), Столбовой (Джигкаев, 87)

Предупреждения:

Кичин, 22; Ланин, 27 - Насадюк, 42; Грицаенко, 67; Машнев, 84; Минич, 84

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

08 марта 11:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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