Пейчинович и Кверквелия поздравили болельщиц «Локомотива» с 8 марта (видео)
«Локомотив» поздравил болельщиц команды с 8
марта. На официальном сайте клуба опубликовано поздравление от защитников Неманьи
Пейчиновича и Соломона Кверквелии.
«Дорогие болельщицы «Локомотива»! С Международным женским днем
вас поздравляют настоящие защитники во всех смыслах этого слова - Неманья
Пейчинович и Соломон Кверквелия. Всегда оставайтесь такими же яркими,
солнечными и жизнерадостными! С праздником, любимые!», - говорится в
поздравлении.
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