Букмекеры не верят, что «Барселона» пройдет «ПСЖ»

Сегодня «Барселона» сыграет против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что каталонскому клубу не удастся одержать общую победу.

Напомним, что в первом матче парижане победили со счетом 4:0. Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на проход «ПСЖ» в следующую стадию составляет 1,06, на проход «Барселоны» - 13,0. Что касается отдельно взятого ответного матча, то здесь выше оцениваются шансы «Барселоны». Победа «Барсы» оценивается коэффициентом 1,47, ничья – 5,15, победа «ПСЖ» - 6,80.

Матч «Барселона» - «ПСЖ» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



