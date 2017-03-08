Илья Жигулев: «Сельта» серьезно настроится на матч с нами

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» поделился своими ожиданиями.

- «Сельта» - типично испанская команда, сильная позиционной атакой. Ее футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьезным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате, - цитирует Жигулева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч «Сельта» - «Краснодар» состоится завтра в 23:05 мск в Испании. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.