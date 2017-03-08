Букмекеры считают, что «Боруссия» пройдет «Бенфику»

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Бенфикой». Букмекеры считают, что в следующую стадию пройдет немецкий клуб.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на выход «Боруссии» в следующую стадию составляет 1,69, на выход «Бенфики» - 2,29. Выше расцениваются шансы Дортмунда и на отдельно взятую победу в ответном матче – 1,33. Коэффициент на ничью – 5,70, на победу «Бенфики» - 11.00.

Матч «Боруссия» - «Бенфика» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.