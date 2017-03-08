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Нападающий «Сельты» Гуидетти: «Краснодар» выбил из ЛЕ «Фенербахче», это говорит о многом

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий «Сельты» Джон Гуидетти поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

- «Краснодар» - очень сильная, непростая команда. Тот факт, что она выбила из борьбы «Фенербахче», уже говорит обо всем. Важно действовать интенсивно, использовать быстрый пас, много прессинговать. Сейчас важнейший момент для клуба и всего города - отличная возможность попасть в четвертьфинал еврокубка,- - цитирует Гуидетти официальный сайт УЕФА. 

Напомним, что матч «Сельта» - «Краснодар» состоится завтра в 23:05 мск в Испании. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.  

Матч

Сельта - Краснодар

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

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