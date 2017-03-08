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Открытие стадиона «Динамо» запланировано на июнь 2018 года, в нем может принять участие «Барселона»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Москве планируется провести в июне 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

«Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя. В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет как-то скомбинировано с ФИФА, будем делать это самостоятельно», - цитирует Перегудова ТАСС.

Также сообщается, что московское «Динамо» в рамках открытия стадиона проведет товарищеский матч. Их соперником может стать  «Барселона» или один из английских клубов.



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