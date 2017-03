Double Dimension победила в открытой квалификации в СНГ к The Kiev Major

Команда Team Bazaar (WarriorsGaming.Unity) победила в первой открытой квалификации в Юго-Восточной Азии к турниру The Kiev Major.

Team Bazaar стала победителем открытой квалификации в ЮВА к The Kiev Major Команда Team Bazaar (WarriorsGaming.Unity) победила в первой открытой квалификации в Юго-Восточной Азии к турниру The Kiev Major.

Vici Gaming победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major Команда Vici Gaming победила в первой открытой китайской квалификации к турниру The Kiev Major.

Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends Организация Team Empire объявила о замене двух игроков состава по League of Legends.