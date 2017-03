Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работать

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли оценил работу Российского антидопингового агентства за последнее время.

- РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работать, - сказал Ниггли.

RUSADA has "made some progress, but remains significant work to be done", says @wada_ama director general. https://t.co/YD1ISBSyGo #doping