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Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работать

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли оценил работу Российского антидопингового агентства за последнее время. 

- РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работать, - сказал Ниггли.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах. С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.

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