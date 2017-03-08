Сборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили в июне

Определились соперники сборной России по товарищеским матчам в июне. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее. Эти матчи пройдут перед Кубком конфедераций-2017 в России.

Напомним, что два ближайших контрольных матча национальная сборная России проведет 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот д’Ивуара и Бельгии.