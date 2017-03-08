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День в истории. Роберту Маку - 26!

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня свой день рождения празднует полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак. 8 марта футболисту исполняется 26 лет.

Мак пополнил ряды питерского клуба в июле 2016 года, подписав контракт с клубом на четыре года. Ранее полузащитник выступал за греческий ПАОК и немецкий «Нюрнберг». 

В составе «Зенита» в РФПЛ в текущем сезоне провел 13 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. 

За сборную Словакии Мак выступает с 2013 года, сыграл 34 матча и забил девять мячей. Мак - двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам страны. 

«Зенит» на своем официальном сайте поздравил футболиста.

«Уважаемый Роберт! Мы благодарим вас за невероятную самоотдачу в каждом матче, желаем вам и вашей семье здоровья, счастья, успехов на поле и за его пределами», - говорится в поздравлении «Зенита». 

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