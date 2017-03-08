Голкипер «Селтика» Гордон продлил контракт на три года

Вратарь «Селтика» Крэйг Гордон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что вратарь подписал новый трехлетний контракт, который будет действовать до 2020 года. Также отмечается, что к вратарю проявлял интерес «Челси», но Гордон решил остаться в своем нынешнем клубе.

В текущем сезоне 34-летний Крэйг Гордон провел 42 матча за «Селтик», в которых пропустил 28 мячей. 24 раза он отыграл «на ноль».