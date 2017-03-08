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Голкипер «Селтика» Гордон продлил контракт на три года

Источник:  ФК «Селтик»Комментарии

Вратарь «Селтика» Крэйг Гордон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что вратарь подписал новый трехлетний контракт, который будет действовать до 2020 года. Также отмечается, что к вратарю проявлял интерес «Челси», но Гордон решил остаться в своем нынешнем клубе.

В текущем сезоне 34-летний Крэйг Гордон провел 42 матча за «Селтик», в которых пропустил 28 мячей. 24 раза он отыграл «на ноль».

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