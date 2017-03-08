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Борис Майоров: В обороне «Ак Барса» за шаг вправо или влево от плана на игру - расстрел

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о превосходстве защитников «Ак Барса» над обороной «Авангарда».

- По уровню мастерства оборона «Ак Барса» не лучше омской, считает Борис Майоров. - Но при этом она вымуштрована до предела. Вот как тренер говорит действовать, так ты играть и должен. Шаг вправо или влево от плана на игру – расстрел! В следующий раз в состав уже не попадешь.А вот у «Авангарда» с дисциплиной не так все здорово. Хотя игроки там собраны приличные – Медведев, Анелев, Густафссон, Никитин…

Напомним, что «Авангард» встретится с «Ак Барсом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два поединка пройдут завтра в Омске.

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