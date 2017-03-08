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Владимир Дядюн: Восстановился от травмы и готов играть

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн рассказал, что восстановился от травмы и поведал о планах на будущее.

- Чувствую себя хорошо, от травмы восстановился. Готов ли я участвовать в матчах? Скорее да, чем нет.

Я о многом задумываюсь, но сказать вам об этом, к сожалению, не могу, у меня действующий контракт, это не в моей компетенции. Есть много разных факторов, которые зависят не только от меня, и не все они связаны с футболом, - сказал Дядюн, отвечая на вопрос о перспективах развития карьеры.

Дядюн, вернувшись в «Рубин» в 2014 году, провел за команду 13 матчей и забил один гол. Также он выступал в «Ростове», «Томи», «Спартаке» из Нальчика и московском «Динамо».



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