Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 1Спартак-2
Футбол  Динамо- : -Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Барселона- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Рэшфорд: Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы выиграть турнир

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В преддверии матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил уверенность, что его команда может выиграть турнир.

«За последний год я стал куда более разносторонним футболистом. Сейчас делаю вещи, которые мог делать и раньше, но которым прежде не уделял внимания. Очень приятно иметь теперь их в своем арсенале и быть способным продемонстрировать это на поле. Близкие мне люди понимают, что я имею под этим в виду. Теперь я это могу, и я благодарен тренеру, который мне существенно помог с этим.

Лига Европы? Если принимаешь участие в турнире, то хочешь в нем победить. В этом клубе люди играют для того, чтобы завоевывать трофеи. Совершенно не важно, о каком турнире идет речь, - Лига это Европы или Лига чемпионов. Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы на победу», - цитирует Рэшфорда официальный сайт УЕФА.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Начало в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» проводит тренировку на «Олимпе-2» (видео)Футболисты английского клуба приехали на ростовский стадион и начали предыгровое занятие.Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игреЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной формеЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».Нападающий «Сельты» Гуидетти: «Краснодар» выбил из ЛЕ «Фенербахче», это говорит о многомНападающий «Сельты» Джон Гуидетти поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром».Жозе Моуринью: Полоз и Бухаров – техничные игрокиГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью отметил игроков «Ростова», с которым завтра его команда сыграет в рамках Лиги Европы.Жозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаЖозе Моуринью: Не понимаю, как можно играть на поле ростовского стадионаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 Лиги Европы с «Ростовом».Илья Жигулев: «Сельта» серьезно настроится на матч с намиПолузащитник «Краснодара» Илья Жигулев в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» поделился своими ожиданиями.Болельщики «Ростова» будут выдавать англичанам пледы на стадионеБолельщики «Ростова» на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» хотят показать гостеприимное отношение к болельщикам английского клуба и провести акцию Gentlefan.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«Краснодар» просит болельщиков покупать билеты на матч с «Сельтой» только в кассах«Краснодар» на официальном сайте обратился к болельщикам команды. Клуб просит покупать билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» только в кассах.Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!Кристиан Рамирес: Русские сборы – это что-то!В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес дал интервью «Советскому спорту».«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Моуринью раздавал автографы, Ибра спрятался. Как Ростов встретил «МЮ» (видео)Корреспонденты «Советского спорта» встретил английскую команду в южной столице.«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, команду встречало около 400 болельщиков (фото)«Манчестер Юнайтед» прибыл в Ростов-на-Дону, где в четверг состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы.В Аргентине застрелили двоюродного брата Рохо при попытке совершить ограблениеДвоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо был застрелен в Аргентине. Об этом сообщают британские СМИ.«Ростов»: Сожалеем, что не каждый болельщик команды сможет попасть матч с «МЮ»«Ростов» выступил с заявлением по поводу продажи билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»Билет за миллион и Руни возле касс. Как Ростов ждет матч с «МЮ»Репортаж корреспондента из Ростова-на-Дону, куда вот-вот прибудут звезды мирового футбола.Ибрагимович дисквалифицирован на три матчаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба FA.Руни и Швайнштайгер не полетели на матч Лиги Европы с «Ростовом»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не полетел с командой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об сообщается на официальном сайте английской команды.Кристиан Нобоа: Главное – не позволить «МЮ» забить в первом матчеПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
Главные новости
Футбол
«Нефтехимик» – «Зенит-2». Онлайн
Футбол
Аллегри требует новый контракт у руководства «Ювентуса» на улучшенных условиях
Футбол
«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл тайм
Футбол
Китайские клубы интересуются Каборе
Футбол
Конте близок к продлению контракта с «Челси»
Футбол
Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной форме
Футбол
«Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью
Хоккей
Борис Майоров: В обороне «Ак Барса» за шаг вправо или влево от плана на игру - расстрел
Футбол
Сборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили в июне
Другие
Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса, но еще есть над чем работать
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфордвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости