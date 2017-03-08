Маркус Рэшфорд: Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы выиграть турнир

В преддверии матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил уверенность, что его команда может выиграть турнир.

«За последний год я стал куда более разносторонним футболистом. Сейчас делаю вещи, которые мог делать и раньше, но которым прежде не уделял внимания. Очень приятно иметь теперь их в своем арсенале и быть способным продемонстрировать это на поле. Близкие мне люди понимают, что я имею под этим в виду. Теперь я это могу, и я благодарен тренеру, который мне существенно помог с этим.

Лига Европы? Если принимаешь участие в турнире, то хочешь в нем победить. В этом клубе люди играют для того, чтобы завоевывать трофеи. Совершенно не важно, о каком турнире идет речь, - Лига это Европы или Лига чемпионов. Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы на победу», - цитирует Рэшфорда официальный сайт УЕФА.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Начало в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.