Никита Симонян: Чили, и Венгрия – это команды высокого уровня

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал соперников сборной России по товарищеским матчам в июне.

Перед Кубком конфедераций россияне сыграют с Венгрией и Чили.

- Сейчас на планете слабых команд нет, но и Чили, и Венгрия – это команды высокого уровня. Пушкаша у венгров нет, но есть Джуджак. Качественная сборная. Игра с ними точно принесет пользу для тренерского штаба. Но контрольные игры – это контрольные. Результатам их я лично не придаю никакого значения, все скажет чемпионат (мира), - сказал Симонян «Р-Спорт».

Игра с венграми пройдет 5 июня в Будапеште. Второй матч россияне сыграют со сборной Чили 9 июня в Москве.