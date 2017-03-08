«Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью
Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Спартаком-2»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 27-й минуте открыл счет в матче Денис Давыдов. Он перебросил мяч
между двумя соперниками и, ворвавшись в штрафную, направил снаряд точно в угол.
На 39-й минуте с пенальти восстановил равновесие Хасан Мамтов. В дальнейшем
счет не изменился.
«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Тюмени» 32 очка и 12-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Тюмень - Спартак-2 - 1:1 (1:1)
Голы
Давыдов 27 (0:1). Мамтов 39 (1:1 - пен.).
Состав
Тюмень: Смирнов, Маслов (Шляпкин, 78), Шакуро, Гузь, Чудин, Рябокобыленко, Павленко, Кленкин, Теленков, Мамтов, Чуканов
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Шанбиев, Хомуха, Кутин, Савичев, Бакаев (Руденко, 89), Самсонов, Пантелеев, Федчук (Мелкадзе, 68), Давыдов
Предупреждения:
Маслов, 54; Теленков, 90 - Кутин, 56
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
08 марта 13:00, Геолог, Текстовая трансляция