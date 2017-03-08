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«Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 27-й минуте открыл счет в матче Денис Давыдов. Он  перебросил мяч между двумя соперниками и, ворвавшись в штрафную, направил снаряд точно в угол. На 39-й минуте с пенальти восстановил равновесие Хасан Мамтов. В дальнейшем счет не изменился.

«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Тюмени» 32 очка и 12-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

ФНЛ

25-й тур

Матч

Тюмень - Спартак-2 - 1:1 (1:1)

Голы

Давыдов 27 (0:1). Мамтов 39 (1:1 - пен.).

Состав

Тюмень: Смирнов, Маслов (Шляпкин, 78), Шакуро, Гузь, Чудин, Рябокобыленко, Павленко, Кленкин, Теленков, Мамтов, Чуканов

Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Шанбиев, Хомуха, Кутин, Савичев, Бакаев (Руденко, 89), Самсонов, Пантелеев, Федчук (Мелкадзе, 68), Давыдов

Предупреждения:

Маслов, 54; Теленков, 90 - Кутин, 56

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

08 марта 13:00, Геолог, Текстовая трансляция


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