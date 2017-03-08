«Тюмень» и «Спартак-2» сыграли вничью

Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 27-й минуте открыл счет в матче Денис Давыдов. Он перебросил мяч между двумя соперниками и, ворвавшись в штрафную, направил снаряд точно в угол. На 39-й минуте с пенальти восстановил равновесие Хасан Мамтов. В дальнейшем счет не изменился.

«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Тюмени» 32 очка и 12-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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