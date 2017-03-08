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Prodota Gaming пробилась в закрытую европейскую квалификацию к The Kiev Major

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Команда Prodota Gaming стала победителем первой открытой европейской квалификации к турниру The Kiev Major.

В финале Prodota Gaming обыграла коллектив Going In со счетом 2:0.

Вторые открытые квалификации пройдут 8 и 9 марта. Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.

The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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