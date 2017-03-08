Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной форме
Защитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился
ожиданиями от матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.
- Жозе Моуринью раскритиковал поле. Как оно вам?
- Оно не в лучшем состоянии,
надеюсь, что игра будет лучше. Мы должны сконцентрироваться на игре.
- «Ростов» обыгрывал «Баварию», «Аякс». Что думаете об этой
команде?
- Они в прекрасной форме. Особенно хорошо «Ростов» играет
дома. Их статистика говорит сама за себя. Нам нужно играть от себя и
выигрывать, - сказал Блинд.
Напомним, что матч «Ростов» - «МЮ» состоится завтра и
начнется в 21:00 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически