Дэйли Блинд: «Ростов» в прекрасной форме

Защитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Жозе Моуринью раскритиковал поле. Как оно вам?

- Оно не в лучшем состоянии, надеюсь, что игра будет лучше. Мы должны сконцентрироваться на игре.

- «Ростов» обыгрывал «Баварию», «Аякс». Что думаете об этой команде?

- Они в прекрасной форме. Особенно хорошо «Ростов» играет дома. Их статистика говорит сама за себя. Нам нужно играть от себя и выигрывать, - сказал Блинд.

Напомним, что матч «Ростов» - «МЮ» состоится завтра и начнется в 21:00 по Москве.