Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игре

Маркус Рэшфорд: Мы - это «Манчестер Юнайтед», и у нас всегда будут шансы выиграть турнир

В преддверии матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил уверенность, что его команда может выиграть турнир.