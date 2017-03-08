Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игре
Защитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».
- «МЮ» устроит ничейный результат?
- Наша цель – выигрывать в каждом матче. Но все же нужно держать в уме, что нас ждет вторая игра. К таким двухматчевым поединкам нужно адаптироваться. Надеюсь, что сможеv забить «Ростову» уже в первом матче, - сказал Блинд.
Матч
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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