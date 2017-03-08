Валерий Радченко подвел итоги Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов

Исполнительный директор II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко подвел итоги в последний соревновательный день в Ханты-Мансийске, рассказав, о развитии в Югре адаптивного спорта.

«Цель у этого турнира одна – уделить максимальное внимание детям с ограниченными возможностями. В Ханты-Мансийске с этой задачей успешно справляются уже не первый год. Например, центр адаптивного спорта Югры был признан лучшим в стране, а в этом году он уже отпраздновал свое десятилетие!», - отметил Радченко. - Хочу подчеркнуть, что наш город не зря стал столицей всероссийской Спартакиады. Мы отлично провели Сурдолимпийские игры, все мировое сообщество знает, что мы всегда качественно выполняем работу, все соревнования проходят на «ура». Даже есть мысль, если наших паралимпийцев не допустят на Игры, то одной из соревновательных площадок для них может стать Ханты-Мансийск. Такая доступная среда как здесь, есть, наверно, только в Сочи, больше ни в одном регионе России не вкладывается столько сил и средств в развитие адаптивного спорта».

По словам исполнительного директора соревнований, организацию Спартакиады, должно оценивать не руководство, а спортсмены и тренеры. «Но я уже успел пообщаться с тренерами, спортсменами, походил по всем объектам, вакс-кабинам, и могу сказать, что все довольны, благодарят нас. Мы хотим узнать все мнения, хорошие и плохие, чтобы при необходимости могли исправить недочеты. Мы всегда готовим наши спортивные комплексы по самым высоким стандартам, поэтому уверены, что отзывы будут лишь положительные, но всегда стремимся к самому лучшему, поэтому критика тоже пригодится», - заверил Радченко.