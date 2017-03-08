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Сборная России финишировала четвертой в смешанной эстафете на Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России в составе Екатерины Мошковой, Валерии Васнецовой, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.

До третьего места нашей национальной команде не хватило 0,5 секунды. Россияне использовали 11 дополнительных патронов и зашли на штрафной круг.

Победу праздновала немецкая сборная. Серебро завоевали норвежцы, бронза досталась украинцам. 

Кубок IBU

8-й этап

Отепя (Эстония)

Смешанная эстафета

1. Германия – 1:14.34,6 (0+7)

2. Норвегия – +20,8 (1+6)

3. Украина – +39,9 (1+12)

4. Россия (Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов) – +40,4 (1+11) 

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