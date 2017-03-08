Сборная России финишировала четвертой в смешанной эстафете на Кубке IBU
Сборная России в составе Екатерины Мошковой, Валерии Васнецовой, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.
До третьего места нашей национальной команде не хватило 0,5 секунды. Россияне использовали 11 дополнительных патронов и зашли на штрафной круг.
Победу праздновала немецкая сборная. Серебро завоевали норвежцы, бронза досталась украинцам.
Кубок IBU
8-й этап
Отепя (Эстония)
Смешанная эстафета
1. Германия – 1:14.34,6 (0+7)
2. Норвегия – +20,8 (1+6)
3. Украина – +39,9 (1+12)
4. Россия (Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Игорь Малиновский, Кирилл Стрельцов) – +40,4 (1+11)
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