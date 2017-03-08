Конте близок к продлению контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может продлить действующий контракт в ближайшее время. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, стороны близки к соглашению. Новый контракт может быть подписан уже в ближайшие дни. Вероятно, это состоится до 13 марта, когда «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Интер». Итальянский специалист стал главным тренером «Челси» с нынешнего сезона. Под его руководством команда лидирует в чемпионате Англии.