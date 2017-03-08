СКА – «Динамо». Коскинен – в воротах, Дергачев и Чудинов вернулись в состав
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА - «Динамо»
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Каблуков - Коскиранта - Барабанов, Дергачев.
Главные герои серий СКА - «Динамо» за минуту:
Напомним, матч пройдет 8 марта в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Динамо - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция