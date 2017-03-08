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СКА – «Динамо». Коскинен – в воротах, Дергачев и Чудинов вернулись в состав

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА - «Динамо»

Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Зуб - Зубарев, Широков - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков, Каблуков - Коскиранта - Барабанов, Дергачев.

Главные герои серий СКА - «Динамо» за минуту:

Напомним, матч пройдет 8 марта в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Динамо - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1).

Место и дата

08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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