Китайские клубы интересуются Каборе

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, к футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Кроме того, также стало известно, что китайцы готовы заплатить за игрока «Краснодара» порядка 12 миллионов евро.

Напомним, что 29-летний Каборе провел в текущем сезоне за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей и записал на свой счет результативную передачу.