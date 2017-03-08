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Китайские клубы интересуются Каборе

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, к футболисту присматривались еще в зимнее трансферное окно, однако было принято решение перенести трансфер на лето. Кроме того, также стало известно, что китайцы готовы заплатить за игрока «Краснодара» порядка 12 миллионов евро. 

Напомним, что 29-летний Каборе провел в текущем сезоне за «Краснодар» в РФПЛ 12 матчей и записал на свой счет результативную передачу. 

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