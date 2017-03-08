Аллегри требует новый контракт у руководства «Ювентуса» на улучшенных условиях

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет заключить новое соглашение с туринским клубом на улучшенных условиях.

Нынешний контракт 49-летнего специалиста действует до 2018 года. Аллегри хочет заключить соглашение с «Ювентусом» на четыре года с зарплатой в 5 миллионов евро. При этом итальянец хочет самостоятельно контролировать все вопросы по поводу основного состава команды. Аллегри поставил руководству «Ювентуса» крайний срок для принятия решения – конец марта.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Барселона» постараются заполучить Аллегри. «Ювентус» заинтересован в том, чтобы сохранить тренера в команде.

После 27 туров туринский клуб лидирует в серии А, в активе команды 67 очков.