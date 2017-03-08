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La Gazzetta dello Sport: Обвинения наш адрес со стороны президента «Наполи» в ненависти к команде – абсурд

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport  опубликовало официальный ответ президенту «Наполи» Аурелио де Лаурентису. Журналисты назвали его обвинения абсурдными.

«Президент Де Лаурентис после матча на «Сан Паоло» (с «Реалом») в Лиге чемпионов Mediaset Premium вместо реакции на вылет своей команды из Лиги чемпионов атаковал журналистов с севера Италии и, в частности, La Gazzetta dello Sport . Это было грустное и неприятное шоу. К счастью, отличный телеведущий Сандро Сабатини сделал все, чтобы не развивать эту тему.

К сожалению, за последние годы это происходить уже не в первый раз. Этот тоскливый хор мы слышим уже не в первый раз, когда у «Наполи» дела идут не очень хорошо. Президент обвиняет нас в том, что мы «всегда против «Наполи» и, будучи СМИ с севера Италии «находимся в кармане у «Интера», «Милана» и «Ювентуса». Он также сказал, что мы «всегда были болельщиками. «Ювентуса».

Все эти обвинения абсурдны. Мы освещаем всех итальянских спортсменов и в этом сложном мире всегда стараемся говорить правду. Мы не будем отвечать на эту провокацию», - говорится в заявлении.

Ранее де Лаурентис заявил, что «все СМИ с севера Италии ненавидят «Наполи» и находятся в кармане у «Интера», «Милана» и «Ювентуса».

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