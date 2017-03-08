«Нефтехимик» обыграл «Зенит-2», одержав первую победу с августа
«Зенит-2» в матче 25-го тура ФНЛ на выезде уступил «Нефтехимику» со счетом 0:1.
Единственный гол на 72-й минуте забил Марат Ситдиков.
Отметим, эта победа стала для «Нефтехимика» первой с 17 августа 2016 года - тогда команда обыграла «Кубань» (1:0).
После этой игры петербуржцы остались на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Нижнекамцы с 19 очками поднялись с 20-го места на одну позицию.
Следующий матч «Зенит-2» проведет 12 марта на выезде против «Волгаря». «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Мордовией».
Матч
Нефтехимик - Зенит-2 - 1:0 (0:0)
Голы
Ситдиков 72 (1:0).
Состав
Нефтехимик: Книга, Сорокин, Тараканов, Сурков, Ситдиков (Корнилов, 82), Петролай, Маляка, Бойчук (Гелоян, 62), Давлатов, Бабырь (Морозов, 83), Галиакберов (Кортава, 68)
Зенит-2: Бабурин, Зуев, Каккоев (Проничев, 81), Чернов, Мустафин (Зырянов, 76), Евсеев, Батютин, Ящук (Сиротов, 73), Бавин, Исаев, Крапухин (Погребняк, 62)
Предупреждения:
Петролай, 29; Книга, 90 - Погребняк, 78; Бабурин, 85
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
08 марта 14:00, Нефтехимик, Текстовая трансляция