«Нефтехимик» обыграл «Зенит-2», одержав первую победу с августа

«Зенит-2» в матче 25-го тура ФНЛ на выезде уступил «Нефтехимику» со счетом 0:1.

Единственный гол на 72-й минуте забил Марат Ситдиков.

Отметим, эта победа стала для «Нефтехимика» первой с 17 августа 2016 года - тогда команда обыграла «Кубань» (1:0).

После этой игры петербуржцы остались на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Нижнекамцы с 19 очками поднялись с 20-го места на одну позицию.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 12 марта на выезде против «Волгаря». «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Мордовией».