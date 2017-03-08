«Сокол» дома уступил «Тамбову»
Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Тамбовом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тамбова».
В составе победителей отличились Александр Горбатюк, Сергей Шевчук, Олег Чернышов и Андрей Мурнир. У «Сокола» гол в активе Виталия Галыша.
«Тамбов» набрал 35 очков и занимает восьмое место. У 27 очков и 16-е место.
ФНЛ
25-й тур
Матч
Место и дата
08 марта 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
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