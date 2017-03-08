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«Сокол» дома уступил «Тамбову»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Тамбовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Тамбова».

В составе победителей отличились Александр Горбатюк, Сергей Шевчук, Олег Чернышов и Андрей Мурнир. У «Сокола» гол в активе Виталия Галыша.

«Тамбов» набрал 35 очков и занимает восьмое место. У 27 очков и 16-е место.

ФНЛ

25-й тур

Матч

Сокол - Тамбов - 1:4 (0:0)

Место и дата

08 марта 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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